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Mit Gondeln: Svoboda und Venezia feiern Meisterschaft

Die Venediger feiern die Meisterschaft in der Serie B, mittendrin ist ein österreichischer Kapitän.

Mit Gondeln: Svoboda und Venezia feiern Meisterschaft Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Michael Svoboda führte Venezia als Kapitän zurück in die Serie A, nach dem Aufstieg konnte am Freitag auch die Meisterschaft fixiert werden.

Jetzt wurde gebührend gefeiert. Wie es sich für die Stadt gehört mit Gondeln.

Die Feierlichkeiten im VIDEO:

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