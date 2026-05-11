🇮🇹✨ This is how Venezia celebrated promotion to Serie A. 😎🌊 pic.twitter.com/1SUkQPBooB— EuroFoot (@eurofootcom) May 10, 2026
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Mit Gondeln: Svoboda und Venezia feiern Meisterschaft
Die Venediger feiern die Meisterschaft in der Serie B, mittendrin ist ein österreichischer Kapitän.
Michael Svoboda führte Venezia als Kapitän zurück in die Serie A, nach dem Aufstieg konnte am Freitag auch die Meisterschaft fixiert werden.
Jetzt wurde gebührend gefeiert. Wie es sich für die Stadt gehört mit Gondeln.