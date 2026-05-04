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Kapitän Klarer bei Birmingham doppelt ausgezeichnet

Christoph Klarer ist bei der vereinsinternen Saison-Abschlussfeier von Birmingham City gleich doppelt ausgezeichnet worden.

Kapitän Klarer bei Birmingham doppelt ausgezeichnet Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Christoph Klarer baut im englischen Unterhaus an seinem Klub-Ikonen-Status.

Der 25-jährige Niederösterreicher ist sowohl von seinen Vereins-Kollegen als auch vom Anhang von Birmingham City zum Spieler der Saison gekürt worden. Die Auszeichnung erhält er in seiner zweiten Saison in Birmingham zum bereits zweiten Mal.

Vertrag in Birmingham läuft noch bis 2029

Der Innenverteidiger, der vor der Saison zum Kapitän der "Blues" ernannt worden ist, hat wettbewerbsübergreifend 46 Spiele in dieser Spielzeit bestritten und drei Treffer erzielt.

Klarer, der 2024 nach dem Bundesliga-Abstieg mit Darmstadt zum damaligen Drittligisten gewechselt ist, hat erst vergangenen November seinen Vertrag in Birmingham verlängert und ist noch bis 2029 an den Klub gebunden.

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