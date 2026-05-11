Seit Jahren gilt die Premier League als beste Liga der Welt. Geht’s ums Optische, entspricht dieser Claim nicht mehr ganz der Wahrheit.

Sie hat sich verändert. Nicht zum Besseren. Viele teilen diese Ansicht.

Highspeed-Fußball, wahnsinnige Physis und etliche Strafraumszenen – das prägte die Liga in den letzten Jahren. Damit ist nun Schluss, zumindest zum Teil. Stattdessen hat sie sich zu einer Liga entwickelt, in der Standardsituationen der Weg zum Erfolg sind.

Besonders im Gedächtnis bleibt die harte Abrechnung von Liverpool-Trainer Arne Slot: "Mein Fußballherz mag es nicht. Wenn man mich nach Fußball fragt, denke ich an den FC Barcelona vor 10, 15 Jahren. Nun sind die meisten Premier-League-Spiele für mich keine Freude mehr."

Meister wird, wer die Standards beherrscht

Die Zahlen dazu sprechen eine klare Sprache, angefangen beim Spitzenreiter: Über 31 Prozent (21 von 67) aller Arsenal-Tore in der Liga fielen in dieser Saison nach Standardsituationen.

21 Treffer nach ruhenden Bällen, damit ist der Tabellenführer auch in dieser Statistik an oberster Stelle. Doch die "Gunners" sind bei weitem nicht die einzigen, die vermehrt auf Standards setzen.

Besonders pikant: Ausgerechnet Slots Liverpool ist seit Jahreswechsel der neue Standardkönig - nachdem dieser Aspekt Ende 2025 als eklatante Schwachstelle ausgemacht wurde.

Damals war Liverpool das schwächste Team der gesamten englischen Liga in dieser Hinsicht. Der zuständige Coach Aaron Briggs ging - und seither finden sich die "Reds" am anderen Ende dieser Statistik.