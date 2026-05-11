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Hannes Wolf glänzt mit Dreierpack in der MLS

Der ÖFB-Legionär zeigt in den Staaten auf. Im Heimspiel gelingen ihm drei Treffer.

Hannes Wolf glänzt mit Dreierpack in der MLS Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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ÖFB-Legionär Hannes Wolf zeigt in der MLS auf. Der Österreicher jubelt im Trikot von New York City FC über einen Dreierpack.

Beim 3:0-Heimerfolg gegen Columbus Crew macht der Steirer alle drei Treffer (12./16./66.). In der 85. Minute wird der ÖFB-Kicker dann ausgewechselt.

Wolf stand bisher nur zweimal im A-Teamkader Österreichs, zuletzt im Juni 2022. Der 27-Jährige verbuchte dabei nie einen Einsatz. Seine WM-Chancen im Land seines Arbeitgebers dürften überschaubar sein.

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