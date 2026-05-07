Salzburg-Leihgabe Bobby Clark über Zukunft: "Würde es lieben..."

Viel Hoffnung hatten die Fans des FC Red Bull Salzburg 2024 bei der Verpflichtung von Liverpool-Youngster Bobby Clark. Laut "Transfermarkt" flossen 11,8 Millionen Euro für die Dienste des Engländers in Richtung der "Reds".

Der Deal ging in der Premieren-Saison nicht so wirklich auf, und so verließ Clark im Sommer die "Bullen" leihweise in Richtung Derby County.

In der Championship zeigt er in der aktuellen Spielzeit vermehrt auf - 45 Einsätze absolvierte der 21-Jährige für den Klub (vier Tore und vier Assists).

Clark fühlte sich willkommen

Die Fans schätzen die Leistungen, so wurde er auch vom Klub zum "Young player of the season" ausgezeichnet.

In einem Interview mit der "BBC" äußert sich die Leihgabe des österreichischen Vizemeisters zur aktuellen Situation.

"Diese Saison war ein großer Schritt, weil ich musste unbedingt spielen, gerade, wenn man an das Ende der letzten Saison denkt. Wie ich hier angekommen bin, habe ich sofort gesehen, um was es geht", so Clark.

Derby an Verpflichtung interessiert

Derby County zeigt laut "BBC" durchaus Interesse an einer fixen Verpflichtung des 21-Jährigen. "Seit ich hier bin, habe ich jede Minute genossen. Der Staff, die Spieler und die Fans haben mich willkommen geheißen. Ich würde es lieben, wieder für Derby zu spielen", meint der Mittelfeld-Mann.

Dennoch wartet vorerst ein Sommer voller Ungewissheit. Clark weiß: "Offensichtlich ist es nicht in meiner Hand, was passiert."

In Salzburg steht der 21-Jährige noch bis 2029 unter Vertrag. Ob die Fans der Mozartstädter den einstigen Millionen-Einkauf noch einmal in ihren Farben sehen, ist allerdings alles andere als sicher.

Sein aktueller Marktwert beläuft sich auf sieben Millionen Euro.