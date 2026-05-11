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ÖFB-Kicker lobt seine Trainerin: "Sie hat es sich verdient"

Der Kapitän lobt seine Trainerin. Sein Landsmann kam beim ersten Sieg der neuen Trainerin nicht zum Zug.

ÖFB-Kicker lobt seine Trainerin: "Sie hat es sich verdient" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Mit dem 3:1-Erfolg über Mainz dürfte Unions Interimstrainerin Marie-Louise Eta erstmals über drei Punkte jubeln.

Davor war die Bilanz der neuen Übungsleiterin überschaubar (Ein Unentschieden, zwei Niederlagen). Nach dem ersten Erfolg gab es Lob vom Kapitän.

Querfeld wieder ohne Einsatz

Bei "DAZN" meint ÖFB-Legionär Christopher Trimmel: "Sie hat es sich verdient. Den Sieg haben wir auch für sie geholt, weil sie einfach gute Arbeit leistet. Man sieht, dass wir uns die letzten Wochen gefangen haben."

Der 39-Jährige spielte bis zur 81. Minute. Landsmann und Teamkollege Leopold Querfeld saß zum zweiten Mal in Folge über die volle Spielzeit auf der Bank. Der Ex-Rapidler wird mit einem Transfer in Verbindung gebracht.

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