ÖFB-Trio bucht CL-Ticket: Coach winkt Belohnung

Nach einem Jahr ohne jeglichen internationalen Fußball ist RB Leipzig kommende Saison wieder in der UEFA Champions League vertreten.

Christoph Baumgartner und Xaver Schlager glänzten vor den Augen von Teamchef Ralf Rangnick beim Erfolg über St. Pauli (Spielbericht >>>).

Mit Nicolas Seiwald läuft für den Klub ein weiterer Österreicher auf. Schlager wird den Verein im Sommer allerdings nach Vertragsablauf verlassen.

Gute Premierensaison

Für Seiwald und Baumgartner gibt es aber spannende Neuigkeiten. Leipzig plant laut "kicker" eine Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Ole Werner. Sein Arbeitspapier läuft 2027 aus. Der Klub will dieses demnach unbedingt ausdehnen.

Werner kam im Sommer von Werder Bremen zum deutschen Bundesligisten und hat den Klub in seinem ersten Jahr nun zurück in die Königsklasse geführt.