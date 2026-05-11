VAR-Aufregung nach West-Ham gegen Arsenal: "Wirklich dumm"

Im London-Derby zwischen West Ham United und Arsenal war ordentlich Brisanz geboten. Die "Gunners" brauchten unbedingt einen Sieg im Titelrennen, auch die "Hammers" hätten im Abstiegskampf im Idealfall gerne dreifach gepunktet.

Spät besorgte Leandro Trossard das 1:0-Siegtor für Arsenal (83.). Tief in der Nachspielzeit kann Callum Wilson aber ausgleichen, der Treffer wird aufgrund eines VAR-Eingriffs aber zurückgenommen.

Zweifelhafte Entscheidung

Das sorgt für ordentlich Diskussionsstoff nach der Partie. Goalie-Legende Peter Schmeichel meint bei "Viaplay": "Diese Entscheidung heute ist einfach in vielerlei Hinsicht falsch. Der VAR-Schiedsrichter braucht fünf Minuten. Er lässt die Wiederholung immer wieder laufen. Das allein lässt die Entscheidung sehr zweifelhaft erscheinen."

Der Däne merkt weiters an: "Was mich wirklich wütend macht, ist, dass Arsenal niemals Tabellenführer wäre, wenn das ein Freisto? gewesen wäre." Die "Gunners" hätten viele Tore genau so erzielt.

Roy Keane kritisiert hingegen das Foul: "Das Einzige, was man sagt: Der VAR wird alles überprüfen, also leg deine Hände nicht an den Torwart! (...) Das war wirklich dumm von West Ham."

West-Ham-Coach Nuno Espirito Santos kann den Pfiff verstehen, ihm fehlt aber die Linie: "Wir sind alle aufgebracht! Sogar die Schiedsrichter wissen nicht mehr, was ein Foul ist und was nicht. Daher entstehen viele Zweifel und Spekulationen."

Lob von Arteta

Lob bekam das Gespann hingegen vom Profiteur Mikel Arteta. "Heute muss ich ihnen gratulieren. Es erfordert viel Mut und Tapferkeit, sich so hervorzutun und dem Schiedsrichter die Möglichkeit zu geben, sich das Geschehen anzusehen", lobt der Arsenal-Coach den VAR und sieht eine richtige Entscheidung.

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