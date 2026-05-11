Nur Remis! Tottenham verpasst nächsten Befreiungsschlag

Tottenham Hotspur muss weiter um den Klassenerhalt in der Premier League zittern.

Die Spurs kommen am 36. Spieltag der höchsten englischen Spielklasse nicht über ein 1:1 bei Leeds United hinaus.

Zwar gehen die Londoner in der 50. Minute durch Tel in Führung, doch den Gästen gelingt in der 74. Minute der Ausgleich. Ausgerechnet Tel will per Fallrückzieher klären, trifft dabei aber Ampadu im Gesicht. Elfmeter für Leeds, den Calvert-Lewin verwertet.

Ein Tor fällt zwar nicht mehr, dafür gibt es großen Jubel für Maddison, der in der 84. Minute auf Seiten der Spurs erstmals nach langer Kreuzbandverletzung wieder zum Einsatz kommt. ÖFB-Legionär Kevin Danso steht über die gesamte Spieldauer am Feld.

Tottenham droht Abstieg

Zwar befinden sich die Spurs mit 38 Punkten derzeit auf dem rettenden 17. Platz, der Vorsprung auf West Ham United beträgt aber nur zwei Punkte.

Zwei Runden sind in der Premier League noch ausständig. Tottenham bestreitet diese gegen Chelsea und Everton.