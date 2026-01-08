NEWS

Bayern-Keeper wechselt in die Championship

Der Israeli wird bis Sommer ausgeliehen. Southampton besitzt zudem eine Kaufoption.

Daniel Peretz verlässt den FC Bayern und wechselt leihweise bis Saisonende zum FC Southampton.

Der Israeli wechselte im Sommer 2023 für 5 Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv zu den Münchnern. Bei den Bayern konnte sich Peretz jedoch nie wirklich durchsetzen. Nur sieben mal stand er im Kasten der Münchner.

Im Herbst war der 25-Jährige bereits zum HSV ausgeliehen. Aber auch an der Elbe kam er nicht über den Nummer-zwei-Status hinaus.

Nun folgt der Wechsel in die englische Championship. Southampton besitzt laut "Sky" im Sommer eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro.

