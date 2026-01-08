NEWS

Frankfurt holt Stürmer aus der Premier League

Der Franzose könnte der neue Rekordneuzugang der Eintracht werden.

Frankfurt holt Stürmer aus der Premier League
Eintracht Frankfurt hat einen neuen Stürmer verpflichtet.

Arnaud Kalimuendo wechselt von Nottingham Forest an den Main. Zunächst wird der Franzose bis Sommer ausgeliehen, danach besitzen die Frankfurter eine Kaufoption in Höhe von 27 Millionen Euro.

Diese Summe wäre zum Zeitpunkt des Wechsels eine neue Rekordsumme für die Eintracht. Einzig Hugo Ekitike kostete insgesamt mehr, doch die Ablöse stieg erst nach seinem Wechsel zum FC Liverpool, aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung, an.

Kalimuendo soll bei den "Adlern" seinen Landsmann Elye Wahi ersetzen. Wahi war erst vergangenen Winter für 26 Millionen Euro nach Frankfurt gewechselt. Allerdings konnte er nie richtig Fuß fassen und soll noch diesen Winter wieder abgegeben werden.

Für Kalimuendo ist es bereits der zweite Wechsel in dieser Saison. Erst im August kam er für 30 Millionen Euro von Stade Rennes nach Nottingham.

Doch in den East Midlands kam der 23-Jährige noch nicht so richtig in Fahrt. Einzig in der Europa League, wo er unter anderem auch gegen den SK Sturm spielte, konnte er zweimal anschreiben. In der Premier League kam er ausschließlich als Joker zum Einsatz.

