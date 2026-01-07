NEWS

Fix! Gregoritsch kehrt nach Deutschland zurück

Was sich bereits seit Tagen angedeutet hat, ist nun offiziell. Der ÖFB-Teamstürmer unterschreibt bei seinem Ex-Klub.

Fix! Gregoritsch kehrt nach Deutschland zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Michael Gregoritsch ist zurück in der deutschen Bundesliga!

Wie der FC Augsburg am Mittwochmorgen offiziell bekannt gibt, kommt "Gregerl" zunächst auf Leihbasis bis Saisonende. Danach besitzt der FCA allerdings eine Kaufoption, die laut "Bild" bei 500.000 Euro liegen soll.

Für den 31-jährigen Grazer ist es eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Arbeitgeber, von 2017 bis 2022 kickte er - abgesehen von einer halbjährigen Leihe zu Schalke - fünf Jahre lang für die Augsburger. In 129 Spielen gelangen ihm 31 Tore und acht Vorlagen.

Gregoritsch ist "Feuer und Flamme"

Der Stürmer kennt damit nicht nur den Klub, sondern auch Trainer Manuel Baum. Unter dem Interimscoach, der bis Saisonende das Team leiten soll, bestritt der ÖFB-Kicker 63 Spiele.

„Als sich die Möglichkeit eines Wechsels zum FCA ergeben hat, war ich sofort Feuer und Flamme. Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen", wird Gregoritsch im Presse-Statement zitiert.

Der 31-Jährige freue sich darauf, "alte Weggefährten wiederzutreffen, und erinnere mich gerne an die Zeit unter Manuel Baum. Daran wollen wir nun anknüpfen und die untere Tabellenregion schnell verlassen."

Sportdirektor Benni Weber erhofft sich, dass Gregoritsch für das Team "gerade in entscheidenden Spielphasen wichtig sein wird. Michael hat seine Qualitäten nicht nur beim FCA, sondern auch bei anderen Bundesliga-Klubs unter Beweis gestellt."

Ranking: Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

Slideshow starten

51 Bilder

Mehr zum Thema

Stuttgarter Aufstiegsheld wechselt innerhalb der Bundesliga

Stuttgarter Aufstiegsheld wechselt innerhalb der Bundesliga

Deutsche Bundesliga
Entscheidung um Zukunft von Kevin Stöger bei Gladbach gefallen

Entscheidung um Zukunft von Kevin Stöger bei Gladbach gefallen

Deutsche Bundesliga
9
Mainz möchte Ersatz für Phillipp Mwene verpflichten

Mainz möchte Ersatz für Phillipp Mwene verpflichten

Deutsche Bundesliga
Entscheidung über Upamecano-Zukunft offenbar gefallen

Entscheidung über Upamecano-Zukunft offenbar gefallen

Deutsche Bundesliga
3
Köln verstärkt sich mit Manchester-City-Spieler

Köln verstärkt sich mit Manchester-City-Spieler

Deutsche Bundesliga
75 Millionen Euro: ManCity-Transfer vor Abschluss

75 Millionen Euro: ManCity-Transfer vor Abschluss

Premier League
1
Neuer Job: Erik ten Hag kehrt zu Ex-Klub zurück

Neuer Job: Erik ten Hag kehrt zu Ex-Klub zurück

International
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Michael Gregoritsch FC Augsburg Transfermarkt Bröndby IF