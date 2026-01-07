Fix! Gregoritsch kehrt nach Deutschland zurück

Michael Gregoritsch ist zurück in der deutschen Bundesliga!

Wie der FC Augsburg am Mittwochmorgen offiziell bekannt gibt, kommt "Gregerl" zunächst auf Leihbasis bis Saisonende. Danach besitzt der FCA allerdings eine Kaufoption, die laut "Bild" bei 500.000 Euro liegen soll.

Für den 31-jährigen Grazer ist es eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Arbeitgeber, von 2017 bis 2022 kickte er - abgesehen von einer halbjährigen Leihe zu Schalke - fünf Jahre lang für die Augsburger. In 129 Spielen gelangen ihm 31 Tore und acht Vorlagen.

Gregoritsch ist "Feuer und Flamme"

Der Stürmer kennt damit nicht nur den Klub, sondern auch Trainer Manuel Baum. Unter dem Interimscoach, der bis Saisonende das Team leiten soll, bestritt der ÖFB-Kicker 63 Spiele.

„Als sich die Möglichkeit eines Wechsels zum FCA ergeben hat, war ich sofort Feuer und Flamme. Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen", wird Gregoritsch im Presse-Statement zitiert.

Der 31-Jährige freue sich darauf, "alte Weggefährten wiederzutreffen, und erinnere mich gerne an die Zeit unter Manuel Baum. Daran wollen wir nun anknüpfen und die untere Tabellenregion schnell verlassen."

Sportdirektor Benni Weber erhofft sich, dass Gregoritsch für das Team "gerade in entscheidenden Spielphasen wichtig sein wird. Michael hat seine Qualitäten nicht nur beim FCA, sondern auch bei anderen Bundesliga-Klubs unter Beweis gestellt."