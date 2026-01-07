Dayot Upamecano hat sich offenbar für einen Verbleib beim FC Bayern München entschieden. Nach Informationen der "Bild" steht der Ex-Salzburger kurz davor, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Die beiden Parteien sollen in wesentlichen Punkten zu einer Übereinkunft gekommen sein. Lediglich letzte Details seien noch zu klären.

Das vorgelegte Angebot hat den französischen Nationalspieler nun offenbar überzeugt. Demnach winkt Upamecano ein Jahresgehalt von bis zu 20 Millionen Euro, sowie eine Unterschriftsprämie in ähnlicher Höhe. Der neue Kontrakt soll zudem eine Aussteigsklausel über 65 Millionen Euro beinhalten, die ab 2027 gültig sein soll.