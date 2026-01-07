Stuttgarter Aufstiegsheld wechselt innerhalb der Bundesliga

Silas Katompa Mvumpa verlässt den VfB Stuttgart nach sechseinhalb Jahren endgültig.

Der Flügelspieler vollzieht einen Wechsel innerhalb der deutschen Bundesliga - und unterschreibt beim 1. FSV Mainz 05. Wie lange der Vertrag läuft, teilten die 05er nicht mit.

Ebenso kommunizierten beide Vereine die genaue Ablöse nicht. Da Silas seit seiner Leihrückkehr kein Spiel für Stuttgart bestritt und sein Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, dürfte die Transfersumme gering ausgefallen sein.

Starkes Duo mit Kalajdzic

Seit zwei Jahren stand der 20-fache Teamspieler der DR Kongo nicht mehr in der Stuttgarter Startelf. Davor glänzte der Flügelspieler für den VfB, besonders in seinen ersten zwei Saisons.

Gemeinsam mit Sasa Kalajdzic sorgte Silas beim Aufstieg in der 2. Bundesliga (15 Scorer) und in seiner ersten Bundesliga-Saison (17 Scorer) für Furore.

Skandal nach seiner besten Saison

Kurz nachdem die erste Bundesliga-Saison von Silas endete, kam es zu einem Eklat. Der VfB verkündete im Juni 2021, dass Silas bis dahin unter falscher Identität gespielt hatte. Der Spieler offenbarte dies dem Klub, nachdem er seinen Berater gewechselt hatte.

Insgesamt lief Silas 132 für Stuttgart auf, kam auf 35 Tore und 21 Assists. Bei Mainz 05 ist der 27-Jährige bereits der zweite Neuzugang für die Offensive. Vor einigen Tagen wurde Philipp Tietz verpflichtet.