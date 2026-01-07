Das ist der Bayern-Plan mit Lennart Karl

Lennart Karl ist aktuell in aller Munde. Das 17-jährige Supertalent sorgt nicht nur sportlich für Furore, sondern ließ kürzlich auch mit einer Aussage aufhorchen.

Im Rahmen eines Fanclub-Treffens sagte der Offensivspieler: "Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns. Natürlich ist Bayern etwas sehr Besonderes."

Denkt Karl etwa schon an einen Wechsel zu den Königlichen? In den sozialen Medien war die Aussage des Youngsters ein großes Thema. Vereinsintern war die Sache allerdings schnell abgehakt.

"Für uns ist die Sache vom Tisch. Es war auch nie ein Thema. Er (Karl, Anm.) weiß, was er hier hat, das hat er uns nochmal unterstrichen und das ist das, was zählt", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl nach dem 5:0-Testspielsieg der Münchner in Salzburg.

Karl zeigte gegen die "Bullen" mit einem Doppelpack auf und lieferte den FCB-Verantwortlichen damit weitere Gründe, in der Zukunft mit dem Ausnahmekönner zu planen.

Bayern wollen Karl langfristig binden

Wie "Sky" berichtet, soll sich Karls Vertrag an seinem 18. Geburtstag (22. Februar) automatisch in einen Profivertrag umwandeln. Der Kontrakt sei dann bis 2029 gültig und beinhalte keine Ausstiegsklausel.

Die Bayern sollen aber bereits daran denken, sich die Dienste des Talents mit einer weiteren Verlängerung abzusichern. Demnach wollen die Bayern die Vertragslaufzeit auf 2030 bzw. 2031 ausdehnen. Eine Ausstiegsklausel sei weiterhin nicht vorgesehen.

Karl dürfe dafür mit einem höheren Gehalt rechnen. Aktuell soll er laut "Sky" zwei Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen – exklusive Prämien. Bei einer Verlängerung würde das Gehalt auf fünf bis sechs Millionen Euro steigen.