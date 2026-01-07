Der Hamburger SV hat einen neuen Mittelstürmer verpflichtet.

Damion Downs wird bis Saisonende vom FC Southampton ausgeliehen. Danach besitzen die Hanseaten eine Kaufoption die Medienberichten zufolge zwischen neun und zehn Millionen Euro betragen soll und durch Boni sogar auf zwölf Millionen Euro ansteigen kann.

Sollten die Hamburger die Option ziehen, würde sich der 21-Jährige in der Top-3 der teuersten HSV-Neuzugänge einreihen. An der Spitze liegen Filip Kostic (14 Mio €) und Rafael van der Vaart (13 Mio €).

Soll verletzten Poulsen ersetzen

Downs wechselte erst im Sommer für acht Millionen Euro vom 1. FC Köln nach Southampton. Doch im Süden Englands konnte sich der sechsfache US-Nationalspieler nicht durchsetzen.

In seinen elf Championship-Einsätzen spielte er nur einmal von Beginn an. Dabei gelang ihm nur eine Vorlage und kein Tor.

Der gebürtige Bayer soll an der Elbe den verletzten Kapitän Yussuf Poulsen ersetzen. Der Däne fällt mit einer Sprunggelenksverletzung voraussichtlich bis Ende Februar aus.