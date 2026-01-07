Maximilian Wöber droht nach Comeback wieder auszufallen

Am vergangenen Sonntag gab Maximilian Wöber sein Comeback für den SV Werder Bremen. Im Testspiel gegen den FC St. Pauli (0:0) kam der 27-Jährige nach der Pause für die zweiten 45 Minuten auf das Feld.

Für den Leeds-Leihspieler war es der erste Einsatz seit dem DFB-Pokal-Spiel gegen Arminia Bielefeld im August letzten Jahres.

Der Verteidiger zog sich damals eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel zu und verpasste den gesamten Herbst. Kurz vor Weihnachten stand Wöber erstmals wieder im Werder-Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz.

Verletzungspech auch im neuen Jahr?

Nach dem Test gegen St. Pauli ließ der 31-fache ÖFB-Nationalspieler das Dienstag-Training aus. Als Grund gaben die Bremer "muskuläre Probleme" an.

Ob die Pause lediglich eine Vorsichtsmaßnahme war oder Wöber nun erneut ausfällt, ist ungewiss.

Am kommenden Samstag trifft Werder jedenfalls auf Chrsitian Ilzers TSG Hoffenheim. "Bei Max wird es für das Spiel gegen Hoffenheim wegen seiner muskulären Probleme eng. Wie es nach Samstag weitergeht, müssen wir schauen", sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei den Bremern, zur "BILD".

Bislang hat sich der Leihwechsel weder für Werder noch für Wöber bezahlt gemacht. Bei seinem Stammverein Leeds United steht der Wiener noch bis 2027 unter Vertrag.