Verlässt U21-Teamspieler Erik Kojzek seinen Ausbildungsklub Wolfsberger AC?

Wie der "Telegraf" berichtet, steht der 20-Jährige vor einem Wechsel zum serbischen Traditionsklub Partizan Belgrad.

Nachdem sich die Verhandlungen mit dem russischen Angreifer Artjom Šumanski zerschlagen haben sollen, richtet der Verein seinen Fokus nun scheinbar auf Kojzek.

Letzte Details zu klären

Dem Bericht zufolge haben sich Partizan und der Stürmer bereits grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit verständigt. Zu klären sollen allerdings noch letzte Details mit dem WAC sein.

Da Kojzek in Wolfsberg noch bis 2028 unter Vertrag steht, wäre bei einem Wechsel im Sommer eine Ablösesumme fällig.

Laut dem Bericht soll sich der serbische Topklub aber optimistisch zeigen, den Deal in den kommenden Tagen abwickeln zu können. Wie hoch die Ablöse für Kojzek ausfällt, ist ungewiss. Laut "transfermarkt.at" wird der Marktwert des gebürtigen Slowenen auf zwei Millionen Euro taxiert.