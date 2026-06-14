Nestory Irankunda: Australiens Wunderkind schreibt WM-Geschichte

Es ist die erste große Sensation bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft!

Australien schlägt den Favoriten Türkei am ersten Gruppenspieltag mit 2:0 und setzt sich damit knapp hinter Co-Gastgeber USA auf Platz zwei in der Gruppe D.

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Der perfekte Matchplan

Die "Socceroos" verfolgten dabei über 90 Minuten einen klaren Matchplan, der perfekt aufging: Die spielstarken Türken mit einem tiefen Block zur Verzweiflung bringen und dann in den richtigen Momenten eiskalt umschalten.

So geschehen in Minute 27: Nestory Irankunda lief nach einem langen Zuspiel alleine auf das Tor zu und vollendete eiskalt ins kurze Eck. Ausgerechnet der Shootingstar der Australier besorgte damit die Führung zum "richtigen Zeitpunkt".

Mit seinem ersten WM-Tor ist der 20-Jährige auch der jüngste WM-Torschütze in der Geschichte der "Socceroos". "Es ist eine Ehre, ein Traum wird wahr für mich. Das ist episch, wir haben gekämpft bis zum Ende und alles gegeben", so der überglückliche Offensivspieler.

Profidebüt mit 15

Seine Geschichte ist bemerkenswert. In einem Flüchtlingsheim in Tansania geboren kam der Flügelstürmer früh mit seinen Eltern nach Australien.

Dort spielte er sich in der Jugend von Adelaide United in den Fokus und kam schließlich zu seinem Profidebüt im Alter von nur 15 Jahren und 333 Tagen. Nach insgesamt 60 Einsätzen zog es ihn im Sommer 2024 zum FC Bayern München, wo er für die zweite Mannschaft eingeplant war.

Durchbruch in Europa

Nach einer Leihe zu den Grasshoppers wechselte er im vergangenen Sommer für drei Millionen Euro auf die Insel zum FC Watford. Dort machte er in der abgelaufenen Saison 40 Spiele in der Championship (vier Tore, fünf Vorlagen) und spielte sich so in den Fokus.

Aus dem australischen Nationalteam ist er mittlerweile nicht mehr wegzudenken, erzielte sechs Tore in 16 Länderspielen. "Es fühlt sich unglaublich an. Ich danke der Nation, dass sie an mich geglaubt haben", so Irankunda.

Späte Entscheidung

Auch nach seinem Führungstreffer änderte sich wenig an der Statik des Spiels. Und just in dem Moment, in dem die Türkei drückend überlegen war, schlug Australien erneut zu. Diesmal traf St. Pauli-Legionär Connor Metcalfe nach einem Konter (75.).

Während es für die ambitionierte Türkei ein herber Rückschlag ist, träumt Australien nun von der K.o.-Phase. Im zweiten Gruppenspiel trifft man am Freitag auf Co-Gastgeber und Tabellenführer USA.

VIDEO: Die Highlights von Australien - Türkei