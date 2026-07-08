TSV 1860 München: Der Abstieg eines Traditionsvereins

Hört man TSV 1860 München, denkt man nicht einfach nur an Fußball.

Man denkt an Tradition, Fankultur, Rivalität - Faktoren, die diesen Sport einfach ausmachen. "Als gebürtiger Münchner bekommt man früh mit, was sich beim TSV 1860 abspielt. Der Verein ist ein Dauerthema in der Stadt", schildert "Abendzeitung"-Reporter Kilian Kreitmair, der hier als Experte fungiert.

Doch der einst so erfolgreiche Verein erlebte in den vergangenen Jahren viele Rückschläge, jüngst sorgten der Zwangsabstieg aus der dritten deutschen Liga sowie der gestellte Insolvenzantrag für Schlagzeilen.

LAOLA1 hat sich, vor allem angesichts der aktuellen Ereignisse, mit der Geschichte und dem Niedergang des Traditionsvereins beschäftigt.

Eine Reise in die Vergangenheit

Zunächst blicken wir aber kurz auf die Historie des Vereins zurück. 1963 wurde die Bundesliga gegründet. Der TSV war eines von insgesamt 16 Gründungsmitgliedern der neuen Liga, die den alten Pokalmodus zur Ermittlung des Meisters ersetzte.