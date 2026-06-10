Rudi Völler: Nagelsmann soll für 1860 München spenden

Der TSV 1860 München hat aufgrund der finanziellen Situation die Lizenz für die 3. Liga nicht erhalten >>>

Damit muss der Traditionsklub in die Regionalliga. DFB-Sportdirektor Rudi Völler trug zwischen 1980 und 1982 das Trikot der "Löwen".

Ex-Bayern-Coach soll für 1860 spenden

Entsprechend liegt ihm der Klub am Herzen. Unter dem Motto "Freiheit für Sechzig" gibt es eine Spendenaktion für den Klub, der einen Neuanfang ermöglichen soll.

"Ich bin auf jeden Fall dabei. Und ich werde auch Julian Nagelsmann überreden, dass er dabei ist. Er wird auch nicht den Mut haben, zu sagen, er gibt nichts", fordert Rudi Völler auch den Ex-Bayern-Coach zu einer Spende auf.

Nagelsmann startete Karriere bei 1860

Nagelsmann selbst hat Vergangenheit beim TSV, so spielte er fünf Jahre in der Jugend des Klubs, zwischen 2008 und 2010 startete er seine Trainerkarriere im Nachwuchs der Münchner.

Völler bekennt sich deutlich: "Es heißt ja nicht umsonst: Einmal Löwe, immer Löwe. Wenn ich in München bin, egal wo – Löwen-Fans sieht man überall. Sie müssen jetzt noch enger zusammenrücken. Und dann kommen sie auch wieder hoch. Auch wenn es nicht einfach wird."

Eine Spende von Nagelsmann und Völler dürfte dem TSV durchaus recht sein.