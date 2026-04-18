Wimmer-Traumtor! Wolfsburg sammelt Big Points im Abstiegskampf

Der VfL Wolfsburg stemmt sich gegen den Abstieg!

Nach zuletzt zwölf Spielen ohne Sieg fahren die Wölfe am 30. Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin wichtige drei Punkte ein. Patrick Wimmer und Pejcinovic schießen die Wolfsburger beim Debüt von Union-Trainerin Eta zum 2:1-Auswärtssieg.

Aufseiten der Berliner starten Leopold Querfeld und Kapitän Christopher Trimmel. Torhüter Pavao Pervan sitzt beim VfL auf der Bank. Wimmer wird in der 71. Minute ausgetauscht.

Wimmer mit der frühen Führung

Die Gäste aus der Autostadt sind in der Anfangsphase griffiger und jubeln früh über das 1:0. Nach einer guten Kombination kommt der Ball zu Wimmer, der in der Mitte mit einem Dribbling durchbricht und per Außenrist sehenswert zur Führung trifft (11.).

Union antwortet beinahe mit dem Ausgleich. Ansah schließt im Rückraum ab, Wolfsburg-Keeper Grabara wehrt ab (15.). Die nächste gute Torchance gibt es kurz vor der Pause. Union-Schlussmann Rönnow pariert den Zehnter-Abschluss (38.).

Berlins Kapitän Christopher Trimmel hat sein Visier am Samstagnachmittag gut eingestellt. Seine Flanken kommen mehrmals gefährlich vor das Tor.

Wolfsburg startet perfekt in Hälfte zwei

Nur wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff erhöht die Hecking-Elf auf 2:0. Wolfsburg mit dem hohen Ballgewinn, die Kugel kommt zu Pejcinovic, der sehenswert ins lange Eck trifft (46.).

In der Folge macht Union mehr fürs Spiel, in Minute 57 haben die Berliner Pech. Nach einer Trimmel-Flanke köpft Ilic an die Stange (57.).

Kurz vor Schluss wird es nochmal heiß, da Burke das 1:2-Anschlusstor erzielt (85.). Wolfsburg bringt die Führung schlussendlich aber über die Zeit, auch dank Grabara, der in der Nachspielzeit mit einer Fußabwehr einen weiteren Gegentreffer verhindert.

Damit verkürzen die Wölfe den Rückstand auf den Relegationsplatz, auf dem aktuell St. Pauli steht, auf zwei Zähler. Union ist Elfter.