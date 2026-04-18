Werder Bremen gewinnt Nordderby gegen den HSV!

Der SV Werder Bremen gewinnt das Nordderby gegen den Hamburger SV! Schmid & Co. bejubeln am 30. Spieltag der deutschen Bundesliga einen 3:1-Heimsieg.

Stage ist mit seinem Doppelpack (37., 57.) der Bremer Derbyheld. Der HSV kommt nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich und beendet das Spiel nach einem Platzverweis gegen Otele (79.) zu zehnt.

Werder-Kapitän Marco Friedl fehlt im Derby wegen einer Rotsperre. Romano Schmid steht in der Startelf und liefert die Vorlage zum 3:1. Marco Grüll kommt in der 61. Minute ins Spiel, Maximilian Wöber bleibt auf der Bank.

Bremen geht in Führung, HSV gleicht aus

Im 110. Nordderby in der deutschen Bundesliga ist Werder auf eine Revanche aus. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison ging mit 3:2 an die Hamburger.

Die Bremer finden gut ins Spiel und verzeichnen in der Anfangsphase den einen oder anderen Abschluss. Nach rund einer Viertelstunde landet der Ball das erste Mal im Tor, der HSV-Treffer zählt wegen einer Abseitsposition aber nicht (14.).

Die Hamburger wollen vor allem mit langen Bällen für Gefahr sorgen. Oft ist Glatzel der Abnehmer. In der 26. Minute sorgt jedoch Königsdörffer für Gefahr, sein überlegter Abschluss geht knapp am langen Eck vorbei.

Nach einer kurzen Verschnaufpause lässt Stage die Heimfans jubeln. Der Däne schraubt sich nach einer Flanke von der rechten Seite in der Mitte in die Luft und köpft wuchtig zur 1:0-Führung (37.).

Noch vor der Pause antwortet der HSV. Glatzel setzt sich im Mittelfeld im Zweikampf gegen Coulibaly durch, der Bremer Abwehrspieler geht zu Boden, aber das Spiel läuft weiter. Glatzel macht noch ein paar Meter und knallt den Ball aus halbrechter Position haargenau unter die Latte (41.).

Puertas mit der Entscheidung

In der zweiten Hälfte ziehen die Bremer das Spiel auf ihre Seite. Stage markiert mit einem herrlichen Schlenzer knapp außerhalb des Strafraums seinen Doppelpack (57.).

In der Schlussphase fliegt Otele, der Puertas mit der Fußsohle trifft, mit Rot vom Feld (79.). Auch Jatta sieht in der Folge nach einem Foul am eingewechselten Grüll Rot (85.), nach dem VAR-Check belässt es der Schiedsrichter aber bei Gelb.

Puertas macht mit seinem Treffer in 90+1 endgültig den Deckel drauf, Schmid liefert die Vorlage. Danach hat Schmid sogar noch die Chance aufs 4:1, scheitert aber an HSV-Keeper Heuer Fernandes.

Werder (14.) und der HSV (13.) halten nun beide bei 31 Punkten. Der Relegationsplatz ist fünf Zähler entfernt, auf den ersten Abstiegsplatz haben beide Klubs sieben Punkte Vorsprung.