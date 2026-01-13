Sabitzer trifft bei klarem Dortmunder Sieg gegen Bremen

Borussia Dortmund feiert am 17. Spieltag der deutschen Bundesliga einen souveränen 3:0-Erfolg über Werder Bremen.

Die Partie beginnt für die Hausherren nach Maß. Bereits in der elften Minute zirkelt Julian Ryerson einen Eckball in den Strafraum, wo Nico Schlotterbeck per Kopf zur frühen Führung trifft (11.).

Horst Steffens Truppe zeigt sich jedoch keineswegs geschockt und verzeichnet durch Justin Njinmah (4.) und den österreichischen Legionär Marco Grüll (5.) erste gefährliche Annäherungen, die jedoch entweder von Gregor Kobel pariert werden oder das Ziel verfehlen.

Auf der Gegenseite scheitert Marcel Sabitzer, der im Mittelfeld der Dortmunder die Fäden zieht, kurz vor der Pause an Bremens Schlussmann Mio Backhaus (37.).

Sabitzer sorgt für die Entscheidung

In der zweiten Halbzeit versucht Bremen, angeführt von ÖFB-Legionär und Kapitän Marco Friedl, noch einmal zurück ins Spiel zu kommen. ÖFB-Kicker Romano Schmid prüft Kobel direkt nach Wiederanpfiff (47.), kann den Ausgleich jedoch nicht erzielen.

Sabitzer, der zwischenzeitlich die Gelbe Karte sieht (54.), wird in der Schlussviertelstunde zum entscheidenden Mann: Nach Vorarbeit von Felix Nmecha erzielt der Steirer das vorentscheidende 2:0 (75.). Für ihn war es im 250. Bundesliga-Einsatz das 40. Tor.

Der eingewechselte Serhou Guirassy sorgt nach Zuspiel von Jobe Bellingham für den 3:0-Endstand (83.). Während Sabitzer durchspielt, werden seine Landsleute Grüll und Schmid im Verlauf der zweiten Hälfte ausgewechselt.

Mit nun 36 Punkten bleibt Borussia Dortmund der erste Verfolger von Tabellenführer Bayern München. Werder Bremen stagniert hingegen bei 17 Zählern im Mittelfeld der Liga.

Mainz gewinnt gegen Heidenheim

Im Parallelspiel gewinnt Mainz mit 2:1 gegen Heidenheim.

Die Hausherren gehen in der 30. Minute, nach einem groben Patzer von Tormann Ramaj, durch Widmer in Führung. Nur sieben Minuten später hat Tietz nach Flanke von Kohr die beste Chance auf das 2:0, sein Kopfball geht jedoch am Kasten der Bremer vorbei.

Kurz nach der Pause (49.) kann Amiri dann aber volley zum 2:0 nachlegen. Daraufhin hat das Team durch Sieb (52.) und Widmer (53.) weitere gute Chancen.

Heidenheim lässt sich nicht unterkriegen und verkürzt durch Schimmer nach einem Konter auf 2:1 (60.). Trotz der Tatsache, dass das Team dann besser ins Spiel kommt, gelingt der Ausgleich nicht mehr.

Bei Mainz spielt Nikolas Veratschnig von Beginn an. Er wird nach rund einer halben Stunde jedoch verletzungsbedingt ausgewechselt. Phillipp Mwene fehlt mit einer Muskelverletzung. Mathias Honsak wird bei Heidenheim in der 75. Minute eingewechselt.

In der Tabelle liegt Heidenheim mit zwölf Punkten nun auf dem letzten Tabellenplatz. Mainz ist punktegleich 16.