Nächste Absage in der deutschen Bundesliga

Das für den Dienstagabend (20:30 Uhr) geplant gewesene deutsche Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen ist kurzfristig abgesagt worden.

Der Grund seien wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Dachs des Volksparkstadions, erklärte die Deutsche Fußball Liga (DFL) in einer Mitteilung.

Noch kein neuer Termin

Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Bereits vergangenes Wochenende wurden aufgrund des Schneechaos Spiele in der deutschen Bundesliga abgesagt.

Sowohl das Duell zwischen St. Pauli und RB Leipzig als auch das Spiel zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim konnten nicht stattfinden.

Beide Begegnungen wurden inzwischen neu terminiert