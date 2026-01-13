NEWS

Nachtragsspiele in deutscher Bundesliga terminiert

Die DFL hat die Termine für die Spiele St. Pauli – RB Leipzig und Werder Bremen – Hoffenheim bekanntgegeben.

Nach den Absagen in der deutschen Bundesliga durch das Schneechaos wurden nun die Nachtragspartien terminiert.

Die Begegnungen St. Pauli – RB Leipzig und Werder Bremen – Hoffenheim werden am Dienstag, den 27. Januar, ausgetragen. Da alle vier Teams nicht im Europacup aktiv sind, waren Termine unter der Woche frei.

Beide Partien beginnen gleichzeitig um 20:30 Uhr.

