Nachtragsspiele in deutscher Bundesliga terminiert

Nach den Absagen in der deutschen Bundesliga durch das Schneechaos wurden nun die Nachtragspartien terminiert.

Die Begegnungen St. Pauli – RB Leipzig und Werder Bremen – Hoffenheim werden am Dienstag, den 27. Januar, ausgetragen. Da alle vier Teams nicht im Europacup aktiv sind, waren Termine unter der Woche frei.

Beide Partien beginnen gleichzeitig um 20:30 Uhr.