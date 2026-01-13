Bittere Nachrichten für den SC Freiburg.

Wie die Breisgauer am Dienstag bekanntgeben, fällt Philipp Lienhart etwas länger aus. Der ÖFB-Teamspieler zog sich während des Spiels gegen den HSV eine Bauchmuskelverletzung zu, weshalb er auch zur Halbzeit ausgewechselt wurde.

Eine konkrete Ausfalldauer gibt der SCF nicht bekannt, von "mehreren Wochen" ist aber die Rede.

Die kommenden Partien gegen Leipzig (Mittwoch, ab 20.30 im LIVE-Ticker), Augsburg (18. Jänner), Tel-Aviv (22. Jänner) und Köln (25. Jänner) wird Lienhart also mit hoher Wahrscheinlichkeit verpassen.