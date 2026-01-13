Nartey schießt Stuttgart zu Last-Minute-Sieg gegen Frankfurt

In der Deutschen Bundesliga gewinnt der VfB Stuttgart am 17. Spieltag durch ein Last-Minute-Tor von Nartey 3:2 gegen Eintracht Frankfurt.

Der erste Treffer fällt jedoch auf Seiten der Frankfurter, als Kristensen eine Ecke von Ritsu Doan früh zur Führung verwertet (5.).

Die Eintracht muss jedoch fast zeitgleich einen personellen Rückschlag verkraften: Younes Ebnoutalib muss verletzt vom Feld, für ihn kommt Jean Matteo Bahoya.

Stuttgart dreht das Spiel

Stuttgart lässt sich vom Rückstand nicht beirren, übernimmt zunehmend die Kontrolle und erzwingt mit einem deutlichen Chancenplus den Ausgleich durch Demirovic (27.).

Nur wenig später beweist Josha Vagnoman Übersicht und bereitet in der 35. Minute den Führungstreffer durch Undav vor.

Während die Schwaben das Spiel dominieren, gerät Frankfurt defensiv unter Druck, was sich auch in einer frühen Gelben Karte für Arnaud Kalimuendo widerspiegelt.

Zwei späte Tore bringen Spannung

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt der VfB tonangebend und verzeichnet mehr als doppelt so viele Torschüsse wie der Gegner. Julian Chabot sieht auf Seiten der Hausherren Gelb, während beide Trainer versuchen, durch Wechsel neue Impulse zu setzen.

Dies gelingt zunächst den Gästen: Der eingewechselte Amaimouni Echghouyab nutzt eine Vorarbeit von Mahmoud Dahoud zum überraschenden Ausgleich in der 80. Minute.

Doch Stuttgart hat die passende Antwort parat. Erneut tritt Vagnoman als Assistgeber in Erscheinung und bedient den ebenfalls eingewechselten Nartey zum 3:2 (87.).

In einer hektischen Schlussphase, in der Ramon Hendriks und Arthur Theate verwarnt werden, bringen die Gastgeber den Sieg über die Zeit.

Stuttgart bleibt auf Rang drei

Mit diesem Erfolg festigt der VfB Stuttgart seine Ambitionen auf die Champions-League-Plätze und stockt sein Konto auf 32 Zähler auf.

Frankfurt verpasst es hingegen, den Abstand nach oben zu verkürzen, bleibt mit 26 Punkten aber weiterhin in Schlagdistanz zu den europäischen Rängen.