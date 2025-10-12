Suche
    news

    Zu hohe Forderungen: Verliert Bayern Upamecano ablösefrei?

    Das Arbeitspapier des ehemaligen Salzburgers läuft im kommenden Sommer aus. Eine Verlängerung gestaltet sich weiterhin schwierig.

    Zu hohe Forderungen: Verliert Bayern Upamecano ablösefrei? Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Wie geht es mit Dayot Upamecano weiter? 

    Der 26-jährige Franzose ist bereits in seiner fünften Saison beim FC Bayern München und hat sich mittlerweile zu einer festen Größe in der Innenverteidigung des deutschen Rekordmeisters entwickelt. 

    Umso wichtiger ist es den Verantwortlichen um Max Eberl und Christoph Freund, den Vertrag mit dem ehemaligen Salzburger so schnell wie möglich zu verlängern. Denn Upamecano ist ab Sommer 2026 ablösefrei und kann somit ab Jänner offiziell mit anderen Vereinen über einen Wechsel sprechen.

    Interesse aus dem Ausland ist da

    Das Interesse ist jedenfalls groß, Real Madrid und der FC Liverpool sollen ihre Fühler bereits ausgestreckt haben. Aber auch die Bayern haben noch lange nicht aufgegeben. 

    Doch die Verhandlungen stocken. Laut "Sky" fordern die Upamecano-Berater eine deutliche Gehaltserhöhung und eine Unterschriftsprämie in Höhe von 17 Millionen Euro. 

    Mögliche Nachfolger

    Wie "Sport1" berichtet, wollen die Bayern im Poker aber hart bleiben und den Forderungen nicht nachkommen.

    Ob sich damit ein zweiter Fall Leroy Sane abzeichnet, der im vergangenen Sommer dann ablösefrei zu Galatasaray wechselte, oder ob die Bayern letztlich wie bei Alphonso Davies dann doch nachgeben und ihr Angebot nochmal erhöhen, ist komplett offen. 

    Die Verantwortlichen sollen sich aber längst mit möglichen Nachfolgekandidaten beschäftigen. Laut diverser Medienberichte rücken dabei Glasners Abwehrchef Marc Guehi, Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) und Murillo (Nottingham Forest) in den Fokus. 

    Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Bayern

    Vorschau
    #18 - Franck Ribéry - 30 Millionen Euro
    #18 - Sacha Boey - 30 Millionen Euro

    Slideshow starten

    23 Bilder

    VIDEO: Die Transferflops des FC Bayern

    Mehr zum Thema

    Goretzka hofft auf Elfmeter-Revolution

    Goretzka hofft auf Elfmeter-Revolution

    Deutschland - Bundesliga
    12
    Neuer stellt Bundesliga-Rekord ein

    Neuer stellt Bundesliga-Rekord ein

    Deutschland - Bundesliga
    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

    Deutschland - Bundesliga
    18
    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

    Deutschland - Bundesliga
    6
    Rückkehr in die Bundesliga? Streich glaubt nicht daran

    Rückkehr in die Bundesliga? Streich glaubt nicht daran

    Deutschland - Bundesliga
    1
    BVB-Star muss frühzeitig vom Nationalteam abreisen

    BVB-Star muss frühzeitig vom Nationalteam abreisen

    Deutschland - Bundesliga
    1
    Bayern und BVB dran: Was passiert mit Köln-Shootingstar?

    Bayern und BVB dran: Was passiert mit Köln-Shootingstar?

    Deutschland - Bundesliga
    7
    Deadline für Xaver Schlager

    Deadline für Xaver Schlager

    Deutschland - Bundesliga
    1

    Kommentare