"Eines meiner besten Spiele" - Kane glänzt bei Bayern-Sieg

Harry Kane begeistert wieder einmal die deutsche Bundesliga.

Nicht nur mit Toren und Traumpässen - beim 2:1-Sieg seines FC Bayern München im "Klassiker" gegen Dortmund half der englische Stürmer im Finish auch nahe des eigenen Sechzehners mit einem tatkräftigen Tackling aus.

"Ich denke, es war eines meiner besten Spiele, wahrscheinlich sogar meiner Karriere", ließ Kane aufhorchen. Die Lobeshymnen für sein "Rundum-sorglos-Paket" waren ihm sicher.

"Wenn einer uns gesagt hätte, dass Harry von Saison zu Saison besser wird, dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr bezahlt", scherzte der blendend gelaunte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen über die Rekordablöse.

Rund 100 Millionen Euro zahlten die Münchner für den im Sommer 2023 verpflichteten Superstürmer an Tottenham Hotspur.

"Beste Form, die ich je in meiner Laufbahn erlebt habe"

Dieser spürt mit 32 Jahren die Blütezeit der Karriere. "Körperlich und mental fühle ich mich in der besten Form, die ich je in meiner gesamten Laufbahn erlebt habe", sagte Kane, der mit weit über elf Kilometer am drittmeisten in seinem Team lief.

"Vielleicht ist er doch ein bisschen jünger und der Pass lügt, so viel wie er läuft", scherzte Konrad Laimer.

Seine Bayern feierten den elften Sieg im elften Pflichtspiel der Saison und bauten ihren Vorsprung in der Tabelle auf fünf Punkte auf den neuen Tabellenzweiten Leipzig aus. Bei der Frage nach der Gratulation zur Meisterschaft lächelte Bayern-Trainer Vincent Kompany müde.

"Kompliment, was sie bisher geleistet haben, aber ich will auch die nächsten elf Spiele gewinnen und dann wieder", sagte der Belgier zur Siegesserie, die er am Mittwoch in der Champions League gegen Brügge ausbauen will.

Auch Dreesen wiegelte bei den voreiligen Titel-Prognosen ab. "Ich glaube nicht, dass die Schale jemals am siebenten Spieltag schon vergeben worden ist."

400-Tore-Schallmauer durchbrochen

Der wegen eines kleinen Schubsers gegen den Dortmunder Serhou Guirassy diskutierte Führungstreffer war bereits Kanes 400. Pflichtspieltor auf Vereinsebene.

Es war sein 22. Pflichtspieltor in dieser Saison und Liga-Saisontreffer Nummer zwölf. "Jungs wie Messi und Ronaldo" hätten die Messlatte so hochgelegt, dass man glaube, dass es normal sei, sagte Kompany.

"Aber 400 Tore - das ist irre, das ist Wahnsinn." Auch der Gegner staunte. "Er ist wahrscheinlich gerade in Europa der kompletteste Stürmer", sagte BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck.

In der Königsklasse am Dienstag beim FC Kopenhagen sollte es für seine Abwehrreihe etwas weniger turbulent als vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena zugehen.

BVB-Trainer sprach von "knappen Ergebnis"

Nach der dortigen Münchner Machtdemonstration in der ersten Hälfte, als der Gastgeber eine höhere Führung gegen den anfänglich ängstlichen BVB fahrlässig liegen ließ, erhöht Michael Olise in der Schlussphase auf 2:0.

Im Finish nimmt der Klassiker nochmals richtig Fahrt auf, als die Gäste dem Spiel mehr Impulse von der Bank geben konnten und Joker Julian Brandt auf 1:2 verkürzt.

"Das Ergebnis ist knapp, aber es zeigt uns, dass wir mit Bayern München mithalten können", sagte Borussia-Trainer Niko Kovac, der zunächst erfolglos auf eine Einigelungstaktik gesetzt hatte.