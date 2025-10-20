Rouven Schröder steht bei Borussia Mönchengladbach vor der schwierigen Aufgabe, den Kader auf Vordermann zu bringen.

Höchste Priorität soll die Vertragsverlängerung mit Außenverteidiger Lukas Ullrich haben. Laut einem Bericht der "Bild" hat der 50-Jährige den angestrebten Deal sogar zur Chefsache erklärt. Vorgänger Roland Virkus hatte bereits die Verhandlungen mit der Spielerseite aufgenommen, konnte den Deal aber nicht abschließen.

Der Vertrag des deutschen U21-Nationalspielers läuft nur noch bis 2027. Stand jetzt würde der Linksverteidiger kommende Saison in sein letztes Vertragsjahr bei den "Fohlen" gehen. Namhafte Klubs wie Brighton & Hove Albion, Leeds United und Tottenham Hotspur beobachten seine Situation. Auch deshalb will man bei Borussia Mönchengladbach schnell für Klarheit sorgen.