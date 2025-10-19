Ilzers Hoffenheim siegt gegen St.Pauli deutlich

Am siebten Spieltag der deutschen Bundesliga feiert die TSG Hoffenheim einen klaren 3:0-Auswärtssieg beim FC St. Pauli.

Im Millerntor-Stadion entwickelt sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Die Hausherren erarbeiten sich durch Standardsituationen zwar ein leichtes Übergewicht, können daraus aber kein Kapital schlagen.

Gefährlicher sind die Torannäherungen aus dem Spiel heraus, doch sowohl Hoffenheims Fisnik Asllani (19.) als auch die St. Pauli-Akteure Wouter Burger (19.), Martijn Kaars (41.) und Eric Smith (45.) scheitern an den gut aufgelegten Torhütern. Folgerichtig geht es mit einem 0:0 in die Pause.

Hoffenheim mit Doppelschlag

Nach Wiederanpfiff erhöht die Truppe von Christian Ilzer den Druck und entscheidet die Partie mit einem Doppelschlag. Zunächst trifft Bazoumana Toure nach Vorarbeit von Andrej Kramaric zum 1:0 (54.), nur fünf Minuten später erhöht Kramaric selbst nach Zuspiel von Vladimir Coufal auf 2:0 (59.).

Die Gastgeber versuchen zu antworten, doch ein Schuss von Louis Oppie (62.) wird pariert. Für die endgültige Entscheidung sorgt schließlich Joker Grischa Prömel, der in der 79. Minute den 3:0-Endstand fixiert.

Den Hamburgern bleibt der Ehrentreffer verwehrt, da ein Tor von Karol Mets kurz vor Schluss nach VAR-Eingriff wegen Abseits aberkannt wird.

Bei den siegreichen Gästen kommt mit Alexander Prass auch ein ÖFB-Legionär zu einem Kurzeinsatz; er wird in der 76. Minute eingewechselt.

Freiburg mit Remis

Freiburg hat seine Ungeschlagen-Serie in der deutschen Fußball-Bundesliga prolongiert. Durch einen Freistoßtreffer von Vincenzo Grifo (87.) kommen die Breisgauer um die ÖFB-Legionäre Philipp Lienhart und Junior Adamu noch zu einem 2:2 gegen Frankfurt und blieben auch im siebenten Spiel in Folge ohne Niederlage.

Zwar führen die Freiburger durch Derry Scherhant früh (2.), doch durch einen Doppelpack von Jonathan Burkhardt (18./38.) drehen die Gäste zwischenzeitlich die Partie.

Für Frankfurt war es ein weiterer Dämpfer vor dem Champions-League-Duell mit Liverpool am Mittwoch. Beide Teams bleiben im oberen Mittelfeld der Tabelle.