Doppelpack für Leipzig: Dieser ÖFB-Star ist Legionär der Woche

Was für eine Leistung von Christoph Baumgartner!

Der ÖFB-Star blüht aktuell im Trikot von RB Leipzig so richtig auf. Beim 2:1-Erfolg über den HSV erzielte Baumgartner beide Treffer für sein Team und war im Angriffsspiel der "Roten Bullen" ein Dreh- und Angelpunkt.

Bereits in der Vorwoche traf er beim 1:1 gegen Borussia Dortmund. Insgesamt hält er damit bei vier Toren in sieben Ligaspielen.