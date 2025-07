Für Isak: LFC bereit, britischen Transferrekord zu brechen

Die Gerüchte um Alexander Isak und einen Wechsel zum FC Liverpool halten sich hartnäckig – nun scheint Bewegung in die Angelegenheit zu kommen.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano auf "X" schreibt, sollen die "Reds" selbst nach dem 95-Millionen-Transfer noch am 25-jährigen Schweden interessiert sein. Das "hänge aber von Newcastle ab." Sollte bei den "Magpies" die Türe für einen Transfer aufgehen und Luis Diaz den Verein verlassen, könnte der Deal tatsächlich durchgehen.

Indes habe Isak seinem Arbeitsgeber laut dem Italiener bereits seinen Abgangswunsch mitgeteilt, der Klub aus dem Norden Englands wird nun darüber entscheiden - gleichzeitig dürfte Newcastle bereits nach einem Ersatz Ausschau halten.

Laut Romano habe der Fünftplatzierte der abgelaufenen Premier-League-Saison seinen Fokus auf Benjamin Sesko von RB Leipzig gelegt. Der ehemalige Salzburg-Angreifer soll sich mit den Sachsen bereits auf ein Preisschild in der Höhe von 70 bis 80 Millionen Euro inklusive Boni (fünf bis zehn Mio.) verständigt haben.

Jacobs: Liverpool will für Isak britischen Transferrekord brechen

Ben Jacobs (GiveMeSport und talkSPORT) geht in der Isak-Thematik sogar einen Schritt weiter: Der englische Transfer-Journalist will erfahren haben, dass der LFC bereit sei, den britischen Transferrekord zu brechen. Diesen hält momentan noch Philippe Coutinho, für den der FC Barcelona 2018 135 Millionen Euro an Liverpool überwiesen hat.

Ein weiteres Indiz auf einen baldigen Transfer ist die Asien-Tour der "Magpies": Isak ist nicht mit dem Team mitgereist und scheint auch nicht im Kader für die Spiele in Singapur und Südkorea auf. Offiziell heißt es von Klubseiten aufgrund einer kleinen Oberschenkelverletzung.

Der Ex-BVB-Stürmer hat sich bei Real Sociedad und nun bei Newcastle zu einem absoluten Star entwickelt. Vergangene Saison hat er in wettbewerbsübergreifend 42 Spielen 27 Treffer erzielt und weitere sechs vorbereitet.

🚨💣 Understand Alexander Isak remains a target for Liverpool even after signing Ekitike… but depends on Newcastle.



If Newcastle open doors to an exit and #LFC sell Diaz, they can bid after direct contact made 10 days ago.



Isak, 𝐧𝐨𝐭 in concrete talks with Al Hilal so far. pic.twitter.com/jNS7XEp3sI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2025

Alexander Isak wants to leave Newcastle and requested not to travel to the club's pre-season tour of Asia.🇸🇪

- Liverpool remain attentive and told #NUFC they are prepared to break British transfer record

- Newcastle exploring Yoane Wissa and Lois Opendahttps://t.co/emnUSiS44M — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 24, 2025