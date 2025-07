Tottenham an Bayerns Transfer-Missverständnis interessiert

Joao Palhinha könnte den FC Bayern München bereits nach einer Saison wieder verlassen.

Wie "Sky", "The Athletic" sowie Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, soll Tottenham Hotspur am defensiven Mittelfeldspieler interessiert sein. Demnach dürften die Londoner eine Leihe präferieren, ein fester Transfer sei jedoch nicht ausgeschlossen.

Für den 30-jährigen Portugiesen wäre es eine Rückkehr in die englische Hauptstadt: Bereits vor seinem Wechsel in die deutsche Bundesliga hat Palhinha zwei Saisonen für den FC Fulham gespielt, ehe es vergangenen Sommer nach München gegangen ist.

Bei den Bayern hat sich der portugiesische Nationalteamspieler jedoch nicht durchsetzen können. Für den deutschen Meister hat er 25 Pflichtspiele bestritten, zehn davon von Beginn an. Bei der Klub-WM ist er nur zu einem Einsatz gekommen. Der Mittelfeld-Akteur will wieder mehr spielen.

Palhinha kommt aus dem Nachwuchs von UD Alta de Lisboa, im Alter von 14 Jahren schließt er sich der SG Sacavenense an. 2014 wechselt er zu Sporting Lissabon, nach einer Leihe zu Belenenses gelingt ihm beim SC Braga (ebenfalls Leihgeschäft) der Durchbruch. 2022 wechselt er für 25 Millionen Euro zu Fulham.

🚨⚪️ Tottenham and João Palhinha’s camp have been in contact in the last 2 weeks and the player is keen on the move.



Palhinha, open to Spurs switch to play more regularly and return to Premier League football.



Talks will follow with Bayern as #THFC initially consider a loan. pic.twitter.com/eV96BVUutQ