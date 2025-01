Wohl fix: Ilzer-Schützling wechselt zu Bundesliga-Konkurrent

Nach Eigengewächs Marco John geben Andreas Schicker und die TSG 1899 Hoffenheim den nächsten Spieler ab.

Wie bereits länger vermutet wurde, wird Offensivspieler Jacob Bruun Larsen die Kraichgauer verlassen und noch im Winter zu Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart wechseln.

Beim deutschen Vizemeister soll der Däne einen Vertrag bis 2027 erhalten. Als Ablöse wird laut Sky-Report Florian Plettenberg eine Summe in Höhe von 1,7 Millionen Euro plus leistungsbezogener Boni und einer Weiterverkaufsprämie fällig.

Bruun Larsen befindet sich bereits in Stuttgart und soll noch am Mittwoch seinen Medizincheck absolvieren. Beim Bundesliga-Restart am kommenden Wochenende könnte der 26-jährige Flügelspieler, der schon 2018 ein halbes Jahr auf Leihbasis für die Schwaben spielte, bereits im Kader von Sebastian Hoeneß stehen.

Durchwachsene Zeit in Hoffenheim

In Hoffenheim konnte sich der siebenfache dänische Nationalspieler nie vollends durchsetzen und konstant auf einem hohen Level spielen. In dieser Saison kommt er in der Liga auf zwölf Einsätze, in denen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen. Beide Tore schoss der Däne nach dem Engagement von Christian Ilzer, unter dem der Offensivspieler in jedem Spiel zum Zug kam.

Insgesamt stand Bruun Larsen für die Sinsheimer 76 Mal auf dem Platz. In der Vorsaison war er an den englischen Zweitligisten Burnley FC ausgeliehen.

🚨⚪️🔴 EXCL | Jacob Bruun Larsen will join VfB Stuttgart with immediate effect ✔️



Total agreement with @tsghoffenheim has been reached now. 26 y/o winger currently undergoing his medical.



▫️Contract until 2027 + 1

▫️Transfer fee: €1.7m + bonuses + sell-on clause.



Exclusive… pic.twitter.com/2knEA8abEO — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 8, 2025