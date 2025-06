BVB-Abgang von Youssoufa Moukoko ist beschlossen

Youssoufa Moukoko ist offiziell nicht mehr Spieler von Borussia Dortmund.

Nach seiner Leihe bei OGC Nizza wechselt der 20-Jährige mit sofortiger Wirkung zum FC Kopenhagen. Dort unterschreibt der Stürmer einen langfristigen Vertrag. Als Ablösesumme werden rund fünf Millionen Euro, mit zusätzlicher Boni sieben Millionen, kolportiert.

Wie die "Schwarz-Gelben" am Samstagnachmittag mitteilen, hat der Offensivmann beim dänischen Rekordmeister den Medizincheck absolviert.

Tormaschine im BVB-Nachwuchs

Mit elf Jahren kam er vom FC St. Pauli ins Nachwuchszentrum des BVB. In 88 Partien für die U17- und U19-Auswahl erzielte Moukoko erstaunliche 141 Tore.

In Dortmund brach Moukoko zahlreiche Altersrekorde - mit 16 Jahren wurde er jüngster Spieler in der Bundesliga und Champions League sowie jüngster Torschütze der Bundesliga.

Trotzdem konnte er bei den Profis nie an seine Jugendzeiten anknüpfen. In 99 Spielen schoss er 18 Tore und gewann zumindest den DFB-Pokal 2021. Letzten Sommer ging es auf Leihbasis nach Nizza, wo er in 22 Partien nur zwei Treffer erzielte.