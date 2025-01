Schmid, Grüll und Co. bekommen Verstärkung von ManCity

Werder Bremen greift beim amtierenden Premier-League-Champion zu!

Leihweise wechselt Issa Kabore (23) von Manchester City zum SV Werder Bremen. Das gibt der Klub am Montagnachmittag selbst bekannt.

Der 40-fache Teamspieler Burkina Fasos steht seit 2020 bei den "Skyblues" unter Vertrag. In einem Pflichtspiel stand der Rechtsverteidiger für City aber noch nie am Platz. In den vergangenen vier Jahren wurde Kabore unter anderem zu Luton Town, Olympique Marseille und zuletzt Benfica Lissabon ausgeliehen.

Als Backup vorgesehen

Bei den Bremern wird der 23-Jährige als Rotationsspieler eingeplant, wie Peter Niemayer, Leiter Profifußball, weiter ausführt: "Er passt in unser Anforderungsprofil, da er flexibel einsetzbar ist und auf beiden Außenbahnen spielen kann. Wir wollen gewährleisten, dass weiterhin alle Positionen doppelt besetzt sind. Wir sind sehr froh, dass die Leihe so kurzfristig geklappt hat."

Kabore habe laut eigener Aussage schon zu Saisonbeginn einige Werder-Partien verfolgt. Die Bundesliga kennt er auch wegen Bayer Leverkusens Edmund Tabsoba, der ebenso für Burkina Faso aufläuft, schon gut.

In einem ersten Statement nach seiner Verpflichtung sagt der Neuzugang: "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, an die gute Hinrunde anzuknüpfen und den Verein, die Fans und die Stadt kennenzulernen."