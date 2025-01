Erster Abgang unter Schicker: Hoffenheim gibt Verteidiger ab

Die TSG 1899 Hoffenheim und Neo-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker geben in der Winterpause den ersten Spieler ab.

Die Kraichgauer lassen Eigengewächs Marco John ein halbes Jahr vor Vertragsende ziehen. Der 22-jährige Linksverteidiger wechselt zur SpVgg Greuther Fürth. Für den deutschen Zweitligist war John bereits in der Saison 2022/23 auf Leihbasis im Einsatz. Bei den Franken unterschreibt er einen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Spielte keine Rolle mehr

John sammelte in Sinsheim seit seiner Rückkehr nur wenig Einsatzzeit und hatte unter anderem mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen. In dieser Saison kommt der Abwehrspieler auf nur drei Einsätze in der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga Südwest spielt. In der Vorsaison waren es zwei.

Für die Profis bestritt John insgesamt 16 Bundesligaspiele. Dazu kommt der ehemalige DFB-Junior auf vier Einsätze in der Europa League und eine Partie im DFB-Pokal.

Marco John ist zurück beim #Kleeblatt. Der linke Außenbahnspieler kommt ablösefrei von der @tsghoffenheim nach Fürth. pic.twitter.com/y5B2eT25uz — SPVGG GREUTHER FÜRTH (@kleeblattfuerth) January 4, 2025