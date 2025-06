Online-Phänomen wechselt aus den USA nach Hoffenheim

Nader Jindaoui wechselte Anfang des Jahres von Hertha BSC nach in die USA zu Ventura County, dem Farmteam von Los Angeles Galaxy. Nun kehrt er nach Deutschland zurück und unterschreibt bei der TSG Hoffenheim.

"Neben der sportlichen Eignung steht Jindaoui, der zugleich als Influencer wirkt, für einen neuen, spannenden Ansatz: den Fußball mit zeitgemäßen, zielgruppenorientierten Kommunikationskonzepten in einer jüngeren Zielgruppe zu verankern und diese zu begeistern", schreibt der Verein über die Verpflichtung auf seiner Homepage.

Gemessen wird an der Leistung

"Nader hat seine fußballerischen Fähigkeiten und Qualitäten in den vergangenen Jahren nachgewiesen. Nun will er sich hier in Hoffenheim einer neuen Herausforderung stellen und sich in der 3. Liga beweisen. Er hat in den gemeinsamen Gesprächen einen ehrgeizigen Eindruck gemacht und wir trauen ihm deswegen auch zu, in unserer U23 eine gute Rolle einzunehmen", wird Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim, auf der Vereinshomepage zitiert.

"Darüber hinaus bringt Nader durch seine Online-Präsenz eine enorme Reichweite mit. Das ist Teil der heutigen Fußballwelt und auch für unseren Klub ein spannender Aspekt. Dennoch wird Nader bei uns natürlich nicht an Follower-Zahlen, sondern an seinen sportlichen Leistungen gemessen", ist sich Schicker auch der übrigen Vorteile von Jindaoui bewusst.

Zwei Spiele in der Ersten

Sportlich konnte der Influencer weder bei Hertha BSC noch bei LA Galaxy Fuß fassen. Bei der Hertha kam der Rechtsaußen immerhin auf zwei Kurzeinsätze bei der ersten Mannschaft der Berliner und verhalf den Hauptstädtern mit seinem verwandelten Elfmeter zum Sieg im Elfmeterschießen über den HSV im DFB-Pokal-Achtelfinale 2024.

Auch bei der TSG wird sich Jindaoui vorerst bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga beweisen müssen.

Aus Hollywood nach Hoffenheim ✈️ pic.twitter.com/NWbWIU4C5x — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) June 28, 2025