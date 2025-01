Verlässt Noah Okafor den AC Milan schon wieder?

Im Sommer 2023 wechselte der Schweizer für 15,5 Millionen Euro Ablöse vom FC Red Bull Salzburg nach Mailand. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano vermeldet, könnte der 24-Jährige die "Rossoneri" nun bereits wieder verlassen.

So sollen Verhandlungen zwischen der Seite des Angreifers und RB Leipzig im Gange sein, es soll eine gute Harmonie herrschen.

In Italien hat Okafor noch bis 2028 Vertrag. Aktuell laboriert er an einer Wadenverletzung. Insgesamt 16 Mal wurde er bei Milan in der laufenden Saison eingesetzt.

