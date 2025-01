Konkurrenz für Sabitzer? BVB an gebürtigem Burgenländer dran

Bekommt Marcel Sabitzer beim BVB im Winter neue Konkurrenz?

Nach Informationen von "Sky" hat Borussia Dortmund Carney Chukwuemeka vom FC Chelsea auf dem Radar. Die "Schwarz-Gelben" sollen sich dem Vernehmen nach auf der Suche nach einem neuen Spieler für das zentrale Mittelfeld befinden. In den Fokus rückte dabei der 21-jährige gebürtige Burgenländer.

Der ehemalige englische U-Nationalspieler spielte in der laufenden Saison in der Premier League überhaupt keine Rolle und kam lediglich in Pokalwettbewerben zum Einsatz. Die "Blues" würden den Youngster auf Leihbasis mit Kaufoption abgeben.

In der Vergangenheit machte der BVB immer wieder positive Erfahrungen mit Leihspielern des FC Chelsea. Sowohl Michy Batshuayi als auch Ian Maatsen konnten während ihrer Leihe in der Deutschen Bundesliga aufzeigen.

