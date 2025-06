Nader Jindaoui spielt in Zukunft im Kraichgau.

Wie die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag bekanntgibt, konnte man sich die Dienste des bekannten Spielers sichern. Jindaoui ist allen voran als Influencer bekannt, hat allein auf der Plattform "Instagram" über 2 Millionen Follower. Zum Vergleich: Hoffenheim kommt auf 500.000 Follower.

Der 28-jährige Berliner ist allerdings nicht für die deutsche Bundesliga eingeplant, sondern für die U23. Hoffenheim II stieg in der abgelaufenen Regionalliga-Saison erstmals in die 3. Liga auf.

Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker ist vom Neuzugang überzeugt: "Nader hat seine fußballerischen Fähigkeiten und Qualitäten in den vergangenen Jahren nachgewiesen. Nun will er sich hier in Hoffenheim einer neuen Herausforderung stellen und sich in der Dritten Liga beweisen. Er hat in den gemeinsamen Gesprächen einen ehrgeizigen Eindruck gemacht und wir trauen ihm deswegen auch zu, in unserer U23 eine gute Rolle einzunehmen."

Von Berlin über LA nach Hoffenheim

Hoffenheim wird die fünfte Zweitvertretung, bei der der offensive Mittelfeldspieler kicken wird. Zuvor lief er unter anderem für Fürth II oder Hertha II auf, kam aber auch zu zwei Einsätzen bei den Hertha-Profis. Danach ging es für Jindaoui in die USA, wo er für LA Galaxies Farmteam Ventura County FC spielte.

