Kehrt Stefan Posch in die Deutsche Bundesliga zurück?

Nach Informationen von Sky-Reporter Florian Plettenberg zeigen "mehrere Klubs" Interesse am 28-jährigen Verteidiger. Auch sollen bereits erste Gespräche stattfinden.

Posch steht aktuell beim FC Bologna unter Vertrag, der bis 2026 läuft. Zuletzt war er an Atalanta Bergamo verliehen, jedoch wurde die Kaufoption nicht gezogen.

Für Posch wäre es eine Rückkehr nach Deutschland. Schon 2015 ging es von der Admira zur U19-Auswahl Hoffenheims. Nach zwei Jahren und einer zwischenzeitlichen Station bei Hoffenheim II schaffte der Steirer den Sprung zu den TSG-Profis.

126 Partien hat der Verteidiger für die Sinsheimer bestritten, für keinen anderen Klub lief er häufiger aus.

