Trainer-Beben in Leipzig: Gibt es einen Machtkampf bei Red Bull?

Bei RB Leipzig geht es aktuell rund.

Am Mittwoch trennte sich der Klub von Cheftrainer Ole Werner (alle Infos >>>). Der 38-Jährige war lediglich ein Jahr im Amt.

"Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass eine inhaltliche Weiterentwicklung und eine veränderte Herangehensweise für die vor uns liegenden Aufgaben erforderlich sind", wurde Leipzigs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer in einer Aussendung zitiert.

Doch war die Werner-Entlassung tatsächlich eine klubinterne Entscheidung? Medienberichte lassen vermuten, dass Red Bulls Fußballchef Jürgen Klopp das Aus angestoßen hat.

Zerrüttetes Verhältnis zwischen Klopp und Werner

RB Leipzig spielte keine perfekte Saison, doch Werner hat die "Bullen" mit Platz drei zurück in die UEFA Champions League geführt und ging am Ende mit dem besten Punkteschnitt aller Leipziger Bundesliga-Trainer (1,95). Durchaus Argumente für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Im Hintergrund brodelte es aber scheinbar schon länger: Das Verhältnis zwischen Klopp und Werner soll seit Monaten zerrüttet sein. Das berichten das Nachrichtenportal "RBlive" und die "BILD".

Demnach haben Klopp und Werner grundlegende inhaltliche Differenzen. Es gehe beispielsweise um die Intensität im Spiel gegen den Ball oder die Grundformation. Klopp sei ein Gegner der Dreierkette, über deren Implementierung Werner nachgedacht haben soll.

Spannend in diesem Zusammenhang: Der neue Salzburg-Trainer Danny Röhl machte bei seinem Amtsantritt klar, dass er in der Abwehr eine Viererkette bevorzugt – so wie Klopp.

Danny Röhl: Vom Analysten zum Hoffnungsträger >>>

Werner bedankt sich bei Schäfer für Zusammenarbeit

Laut der "BILD" gab es schon im vergangenen Winter als auch im Frühjahr aus dem Klopp-Team den Wunsch nach einem Trainerwechsel. Die sportliche Führung in Leipzig rund um Schäfer habe abgeblockt.

Nun musste Werner gehen, nachdem er im Mai mit Leipzig noch auf die Post-Season-Tour nach Südafrika gereist war.