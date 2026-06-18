Trainer-Beben in Leipzig: Gibt es einen Machtkampf bei Red Bull?

In einem offenen Brief auf LinkedIn bedankte sich Werner bei seinen Spielern, dem Trainerteam und den Fans. "Ebenso möchte ich Marcel Schäfer und seinem Team in Leipzig für die vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit danken."
Klopp wird nicht erwähnt, vielmehr gibt Werner den Ratschlag: "Denjenigen, bei denen diese Entscheidung Unsicherheit auslöst möchte ich sagen, dass Veränderung in meinen Augen vor allem die Möglichkeit ist, etwas Neues zu lernen und als Persönlichkeit weiter zu wachsen. Nutzt diese Möglichkeit!"
Schäfer-Zukunft ist offen
Auch Klopp hat sich zu der Werner-Entlassung geäußert. Bei "MagentaTV" sagte er im Rahmen der WM-Übertragung: "Wir sind beratend tätig als Global-Team. Aber wir waren in der Entscheidungsfindung mit dabei und haben die Saison analysiert. Ole hat einen klasse Job gemacht, wir haben uns für die Champions League qualifiziert."
Zugleich müsse man nach vorne schauen, so der Ex-Liverpool-Coach. "Und wenn wir darüber nachgedacht haben, wie das aussehen könnte – mit der Belastung, die auf uns zukommt – dann hat man sich in Leipzig für einen Wechsel entschieden."
Mit dem Ex-Bayern-Star Martin Demichelis, aktuell noch bei RCD Mallorca unter Vertrag, steht der neue Leipzig-Trainer offenbar bereits ante portas.
In Leipzig möchte man wohl jetzt schnellstmöglich wieder in ruhige Fahrwasser kommen. Doch laut "Sky" ist die Zukunft von Sport-Geschäftsführer Schäfer offen. Er musste sich – so macht es aktuell den Anschein – der Red-Bull-Zentrale beugen und nun sei von einem Rücktritt über eine Freistellung bis hin zu einem Weitermachen wie bisher alles möglich.