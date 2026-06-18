Danny Röhl: Vom Analysten zum Hoffnungsträger

Danny Röhl musste seine aktive Karriere bereits mit 20 Jahren beenden!

Knapp zwei Jahrzehnte später übernimmt er eine der spannendsten Aufgaben im deutschsprachigen Fußball. Bei Red Bull Salzburg soll jener Mann die Wende schaffen, der wie kaum ein anderer für die Prinzipien steht, auf denen der Aufstieg des Klubs einst aufgebaut wurde.

Danny Röhl und Red Bull Salzburg: Ein "perfect match"? >>>

Oder, um es in den Worten von Jürgen Klopp, Head of Soccer bei Red Bull, zu sagen: "Intensität ist unsere Identität".

Für Salzburg-Boss Marcus Mann ist er der "Wunschtrainer" und Röhl selbst sprach auf seiner Antrittspressekonferenz in der Mozartstadt von einem "perfect match".

Eines der spannendesten Trainertalente

Drei Jahre ohne Meistertitel haben Salzburg auf die Suche nach sich selbst geschickt.

Nach Gerhard Struber, Onur Cinel, Pep Lijnders, Thomas Letsch und Daniel Beichler fiel die Wahl nun auf einen Trainer, der weniger durch Erfahrung als Chef an der Seitenlinie auffällt – dafür aber mehr, über seinen Ruf.

Der 37-Jährige gilt in der Branche als eines der spannendsten Trainertalente Deutschlands. Sein Weg dorthin begann jedoch nicht auf dem Platz, sondern abrupt daneben.