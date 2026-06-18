Danny Röhl: Vom Analysten zum Hoffnungsträger

Unter Rangnick und Hasenhüttl gelernt
Bereits mit 20 Jahren beendete ein Kreuzbandriss seine aktive Karriere. Was für viele ein Ende ist, war für ihn ein Anfang. Wenig später heuerte er bei RB Leipzig als Leiter Spielanalyse im Nachwuchs an.
Unter ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick war er unter anderem für die Videoanalyse zuständig. "Er hat mich sehr geprägt in meiner Karriere", schwärmt Röhl über Rangnick.
Der neue Salzburg-Trainer arbeitete sich über Jahre aus dem Schatten der großen Namen nach oben – immer als Analyst, nie als Hauptfigur. Geprägt wurde er dabei bei unterschiedlichen Klubs von unterschiedlichen Top-Trainern.
Rangnick vermittelte ihm die Grundlagen des Pressing-Fußballs, unter Ralph Hasenhüttl wurde er mit RB Leipzig Vizemeister, sammelte Champions-League-Erfahrung und arbeitete später auch in der Premier League bei Southampton.
Teil der besten Bayern-Mannschaft aller Zeiten
Bei Bayern kam dann die Erfahrung bei einem absoluten Topklub hinzu. Zunächst arbeitete Röhl als Assistent von Niko Kovac, ehe er unter Hansi Flick Teil der vermutlich erfolgreichsten Bayern-Mannschaft aller Zeiten wurde.
Gemeinsam gewann das Trainerteam 2020 das Sextuple. "Diesen Hunger auf Titel habe ich dort gelernt und wie man als Favorit auftreten muss. Das brauchen wir auch hier", spricht Röhl über wichtige Erfahrungen aus seiner Bayern-Zeit.
Intern galt er als analytischer Kopf des Trainerteams. Seine Spezialgebiete waren Spielanalyse, Gegnerbeobachtung und taktische Detailarbeit.
Eine schier unmögliche Aufgabe
Während seiner Jahre als Analyst und Co-Trainer absolvierte Röhl die UEFA-Pro-Lizenz. Nach dem Ende der gemeinsamen Zeit mit Flick beim DFB musste er schließlich beweisen, dass er nicht nur im Schatten großer Trainer erfolgreich arbeiten, sondern auch selbst Verantwortung übernehmen kann.
Die Aufgabe hätte dabei kaum schwieriger sein können. Im Oktober 2023 übernahm Röhl mit gerade einmal 34 Jahren als jüngster Trainer der Liga den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday. Der Traditionsklub lag nach dem schlechtesten Saisonstart seiner Geschichte mit zehn Spielen ohne Sieg abgeschlagen am Tabellenende.
Gegen jede Wahrscheinlichkeit stabilisierte Röhl die Mannschaft. Am letzten Spieltag sicherte Sheffield mit einem Sieg gegen Sunderland sensationell den Klassenerhalt.
Ich war bei den Transfers beteiligt, bei den Vertragsverhandlungen, habe Hotels gebucht. Es war sehr viel Arbeit.
Fehlende sportliche Perspektive
Weil der Klub extrem schlank aufgestellt war, übernahm der Deutsche dabei deutlich mehr Aufgaben als üblich. Dem "kicker" sagte er damals: "Ich war bei den Transfers beteiligt, bei den Vertragsverhandlungen, habe Hotels gebucht. Es war sehr viel Arbeit."
In seinem zweiten Jahr führte er Sheffield auf Rang zwölf und damit ins gesicherte Mittelfeld der Championship. Trotzdem zog er im Sommer 2025 einen Schlussstrich. Finanzielle Probleme, verspätete Gehaltszahlungen und eine Transfersperre ließen ihn an der sportlichen Perspektive des Vereins zweifeln.
Bei einem kriselnden Zweitligisten hatte Röhl bewiesen, dass er auch außerhalb des Schattens etablierter Top-Trainer erfolgreich Verantwortung übernehmen kann. Entsprechend groß war das Interesse an ihm. Unter anderem soll Ex-Klub RB Leipzig an ihm dran gewesen sein.
Die Arbeit bei einem Traditionsverein
Stattdessen zog es ihn im November 2025 nach Schottland zu den Glasgow Rangers. Auch dort gelang es ihm zunächst, einen kriselnden Traditionsverein zu stabilisieren.
Die Rangers entwickelten sich wieder zu einem ernsthaften Herausforderer von Celtic und mischten im Titelrennen mit. Die Schlussphase der Saison offenbarte jedoch erstmals die Grenzen seines Ansatzes.
Nach der Ligateilung verloren die Rangers vier ihrer letzten fünf Spiele, am Ende wurde man Dritter. Zudem scheiterte der Klub in beiden Pokalbewerben an Erzrivale Celtic. Vor allem gegen tiefstehende Gegner tat sich Röhls mutiger, pressingorientierter Fußball immer wieder schwer.
In Österreich wartet nun eine ähnliche Herausforderung. Zwar weniger körperbetont als in Schottland, dafür aber mit vielen Gegnern, die sich gegen Salzburg tief zurückziehen werden.
Es wartet eine schwere Aufgabe
Die Salzburger Verantwortlichen hoffen dennoch, mit Röhl die eigene Identität wiederzufinden. Seit dem Abgang von Matthias Jaissle versuchten sich mehrere Trainer an dieser Aufgabe.
Weder Struber noch Lijnders oder Letsch gelang es, dauerhaft jenes Spiel zurückzubringen, das Salzburg über Jahre ausgezeichnet hatte.
Nach drei titellosen Jahren in Folge soll unter dem 37-Jährigen endlich die langersehnte Trendumkehr gelingen. "Ich stehe für mutige Entscheidungen und für mutigen Fußball. Deshalb ist der FC Red Bull Salzburg auch der richtige Fit für mich und für mein Team."
Doch auf welche Art von Trainer können sich die Fans von Red Bull Salzburg einstellen? Röhl gilt in der Branche als Prototyp des modernen, akademisch und analytisch ausgebildeten Trainers. In der Grundordnung bevorzugt er eine Viererabwehr, "ob mit einem Sechser oder zwei werden wird sehen", so der Neo-Coach.
Mir geht es darum, nicht nur Follower, sondern auch Leader zu entwickeln.
Dafür steht Danny Röhl
Viel wichtiger als die Grundordnung sind ihm aber die Prinzipien. Und das schließt den Kreis zur Einleitung: Röhl steht für modernen und mutigen Offensivfußball, auf Basis der klassischen Red-Bull-Prinzipien.
Hohes Pressing, schnelles Umschaltspiel, ein kompaktes Zentrum im Ballbesitz mit schnellem Kurzpassspiel. Zudem bevorzugt er Außenverteidiger, die in der Offensivbewegung zu Flügelspielern werden und das Feld so in die Breite ziehen.
Doch Taktik ist das eine, der Faktor Mensch aber sei genauso wichtig. Offene Kommunikation sei ihm wichtig - Mentalität und bedingungsloses Vertrauen können der Schlüssel zum Erfolg sein.
"Mir geht es darum, nicht nur Follower, sondern auch Leader zu entwickeln", so Röhl auf der ersten Pressekonferenz.
Rückkehr zu alter Stärke?
Gerade dieser Aspekt könnte in Salzburg entscheidend werden. Zu oft wirkte die Mannschaft in den vergangenen Jahren verunsichert, zu oft fehlte es an Überzeugung und Klarheit.
Die Frage ist deshalb nicht, ob Danny Röhl Red-Bull-Fußball spielen lassen wird. Die Frage ist vielmehr, ob es ihm gelingt, jene Intensität und Überzeugung zurückzubringen, die Salzburg einst zur dominierenden Kraft im österreichischen Fußball gemacht hat.
Denn genau dafür wurde er verpflichtet.