NEWS

Dockt norwegischer WM-Held in Leipzig an?

Aktuell ist Torhüter Ørjan Nyland vereinslos - womöglich könnte er demnächst nach Deutschland zurückkehren.

Dockt norwegischer WM-Held in Leipzig an? Foto: © IMAGO / Uwe Kraft
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

RB Leipzig beschäftigt sich offenbar mit einer Rückkehr von Ørjan Nyland.

Wie "Sky" berichtet, sei der norwegiesche Nationaltormann ein möglicher Nachfolger für die bald wohl vakante Position von Peter Gulacsi.

Gulacsi soll vor einem Wechsel zum FC Villarreal stehen >>>

Verhandlungen mit Nyland würden bereits laufen. Allerdings sei der aktuell vereinslose 35-Jährige nur einer von mehreren Kandidaten.

Nyland verließ Leipzig 2023

Für den Norweger wäre es eine Rückkehr nach Leipzig: 2022/23 stand er bereits bei den Sachsen unter Vertrag, damals durfte er in drei Spielen zwischen den Pfosten stehen.

Auch heuer wäre Nyland in Leipzig wohl nur als Nummer zwei geplant. Der 24-jährige Belgier Maarten Vandevoordt dürfte bei den "Roten Bullen" als Stammkeeper in die kommende Saison gehen.

Die vergangenen drei Jahre stand Nyland beim FC Sevilla unter Vertrag, war dort zuletzt aber nur zweite Wahl. Bei der Fußball-WM in Amerika überzeugte der Keeper hingegen mit guten Leistungen, hielt unter anderem einen Elfmeter gegen Brasilien.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Wechsel zu Real? Bayern-Vorstandschef spricht über Olise-Gerüchte

Wechsel zu Real? Bayern-Vorstandschef spricht über Olise-Gerüchte

Deutsche Bundesliga
3
Hütters Eintracht sticht Ex-Salzburg-Co bei Mittelfeld-Mann aus

Hütters Eintracht sticht Ex-Salzburg-Co bei Mittelfeld-Mann aus

Deutsche Bundesliga
Ex-Klagenfurt-Keeper hilft bei deutschem Bundesligisten aus

Ex-Klagenfurt-Keeper hilft bei deutschem Bundesligisten aus

Deutsche Bundesliga
Adi Hütter bekommt 20-jährigen Brasilianer

Adi Hütter bekommt 20-jährigen Brasilianer

Deutsche Bundesliga
1
Bekommt Romano Schmid eine Millionen-Offerte?

Bekommt Romano Schmid eine Millionen-Offerte?

Deutsche Bundesliga
18
Neuer kündigt an: Nach dieser Saison hört er auf

Neuer kündigt an: Nach dieser Saison hört er auf

Deutsche Bundesliga
10
Abgeblitzt! Salzburgs Mann wollte wohl diesen Hoffenheimer

Abgeblitzt! Salzburgs Mann wollte wohl diesen Hoffenheimer

International
48

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Örjan Nyland RB Leipzig Transfermarkt Gerüchteküche