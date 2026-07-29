RB Leipzig beschäftigt sich offenbar mit einer Rückkehr von Ørjan Nyland.

Wie "Sky" berichtet, sei der norwegiesche Nationaltormann ein möglicher Nachfolger für die bald wohl vakante Position von Peter Gulacsi.

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Verhandlungen mit Nyland würden bereits laufen. Allerdings sei der aktuell vereinslose 35-Jährige nur einer von mehreren Kandidaten.

Nyland verließ Leipzig 2023

Für den Norweger wäre es eine Rückkehr nach Leipzig: 2022/23 stand er bereits bei den Sachsen unter Vertrag, damals durfte er in drei Spielen zwischen den Pfosten stehen.

Auch heuer wäre Nyland in Leipzig wohl nur als Nummer zwei geplant. Der 24-jährige Belgier Maarten Vandevoordt dürfte bei den "Roten Bullen" als Stammkeeper in die kommende Saison gehen.

Die vergangenen drei Jahre stand Nyland beim FC Sevilla unter Vertrag, war dort zuletzt aber nur zweite Wahl. Bei der Fußball-WM in Amerika überzeugte der Keeper hingegen mit guten Leistungen, hielt unter anderem einen Elfmeter gegen Brasilien.