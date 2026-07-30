Zwei Wochen ohne Kontakt! Rätsel um Lecces Lameck Banda

Wo ist Lameck Banda?

Diese Frage stellen sich nicht nur die Verantwortlichen vom italienischen Klub US Lecce seit gut zwei Wochen. Denn weder diese, noch seine Teamkollegen oder Berater können den 25-Jährigen erreichen.

Laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" verpasste der Offensivspieler sowohl die Leistungstests im Rahmen der Saisonvorbereitung, als auch das Trainingslager in Österreich.

Trainingsvideos auf Social Media

Am 23. Juli soll Banda am Flughafen Lusaka in seiner Heimat Sambia fotografiert worden sein, in Italien ist er aber nie angekommen. Sowohl Lecces Sportdirektor Stefano Trinchera als auch Präsident Saverio Sticchi Damiani nahmen gescheiterte Kontaktversuche auf.

Interessant: Am Donnerstagabend teilte Banda in seiner Instagram-Story Videos, die ihn beim Trainieren zeigen. Er soll sich immer noch in seiner Heimat befinden.