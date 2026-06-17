Fix! RB Leipzig trennt sich von Trainer Ole Werner

Trainer-Knall in Leipzig!

Nach nur einer Saison und Tabellenrang drei muss Ole Werner seine Koffer beim deutschen Bundesligisten wieder packen. Das gab RB Leipzig am Mittwoch offiziell bekannt.

Rückkehr in die Königsklasse

Der 38-Jährige kam erst im vergangenen Sommer von Ligarivale Werder Bremen, musste einen großen Umbruch anleiten und führte die Sachsen zurück in die UEFA Champions League.

Vor allem die beiden Österreicher Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald entwickelten sich unter Werner zu Leistungsträgern.

Trotzdem gibt es nun die Trennung.

Klopp als großer Kritiker

"Wir haben die abgelaufene Saison in den vergangenen Tagen noch einmal intensiv und abschließend analysiert. Am Dienstagabend haben wir dann den Beschluss gefasst, die Position des Cheftrainers neu zu besetzen", wird Sportchef Marcel Schäfer zitiert.

Bereits in den vergangenen Tagen wurden die Gerüchte über eine Entlassung von Werner laut. Vor allem das Global Soccer Team von Red Bull um Jürgen Klopp soll zunehmend unzufrieden mit der Arbeit des Ex-Bremers gewesen sein.

Laut der "Bild" wollte Klopp den Trainer bereits im Winter und im Frühjahr entlassen, damals blockte Schäfer das noch ab. Jetzt folgte also die Trennung.

Nachfolger schon so gut wie fix

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht auch schon ein Ersatz parat: So soll Martin Demichelis das Zepter in Leipzig übernehmen. Der Ex-Bayern-Spieler steht aktuell noch bei LaLiga-Absteiger RCD Mallorca unter Vertrag, hat dort aber wohl eine Ausstiegsklausel.

Nach Informationen der "Bild" müssen nur noch finale Details zwischen Demichelis und Leipzig geklärt werden.