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Premier-League-Klub verpflichtet Angreifer des FC Bayern fest

Der FC Bayern sichert sich weitere Einnahmen aus England. Bereits in der vergangenen Saison war der Mittelstürmer auf der britischen Insel im Einsatz.

Premier-League-Klub verpflichtet Angreifer des FC Bayern fest Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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Jonah Kusi-Asare kehrt nicht zum FC Bayern zurück.

Wie die Münchner am Samstag verkünden, wechselt der 18-jährige Angreifer fix zum FC Fulham. Dorthin war das Sturmtalent schon in der vergangenen Saison ausgeliehen.

Die Londoner hatten die ursprünglich vereinbarte Kaufoption zunächst verstreichen lassen, handelten die Ablösesumme anschließend jedoch neu aus. Nach übereinstimmenden Medienberichten zahlt Fulham nun rund sechs Millionen Euro für den Schweden.

Verpflichtung nach nur sieben PL-Einsätzen

Dass sich der Premier-League-Klub letztlich doch für eine feste Verpflichtung entschied, kommt durchaus überraschend. Der 18-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison lediglich sieben Einsätze in der Premier League, hinzu kamen zwei Partien im Ligapokal sowie ein Match im FA Cup.

Kusi-Asare war Anfang 2024 aus Solna an den FC Bayern Campus gewechselt. Für die Profis der Münchner kam der schwedische U21-Nationalspieler insgesamt zwei Mal zum Einsatz.

Im vergangenen Sommer folgte deshalb die Leihe zu Fulham, um Spielpraxis zu sammeln. Mit der Verpflichtung von Nicolas Jackson hatte sich seine Perspektive beim FC Bayern deutlich verschlechtert.

Der Neuzugang war als Backup von Starstürmer Harry Kane eingeplant, weshalb sich Kusi-Asare nur geringe Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten bei den Münchnern ausrechnen konnte.

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